La otra polémica de los Oscar 2022: Regina Hall manoseó a Josh Brolin y Jason Momoa

Sin embargo, Regina Hall se acercó a ellos y dijo que “tenía que hacer un test para el coronavirus”. Fue entonces cuando comenzó a palpar y a tocar a Josh Brolin por todo el cuerpo, y lo mismo hizo con Jason Momoa.

“Es para asegurarme de que estés bien”, lanzó Hall mientras palpaba a uno de los actores.

Regina Hall

En las redes sociales no dejaron pasar ese incómodo momento y señalaron que si la situación se hubiese dado al revés – si el presentador fuera hombre y palpara a una mujer – sería un escándalo.

“Mujeres diciendo que el manoseo de Regina Hall a los dos actores fue gracioso... No lo fue, fue incómodo y no se deben enviar esos mensajes. No por que sean hombres deben soportar esas bromas porque si fuera al revés se acaban los Oscar”, aseguró un usuario en Twitter.

Otro retrucó: “Pregunta seria. Este chiste de Regina Hall, que me gustó mucho, ¿les parecería gracioso si lo hiciera un presentador hombre con invitadas femeninas? Por lo tanto: ¿lo permitimos porque es humor en ambos casos o en ninguno?”.

En Twitter muchos usuarios se mostraron disconformes con las risas y la falta de reacción de la Academia por la actuación de Reginal Hall en los Oscar.

“¿Saben lo que pasaría si un hombre manosea a una mujer como lo hizo la presentadora con Jason Momoa?", dijo un usuario.

Otra cosa que no entendí y no comparto fue lo que hizo Regina Hall toqueteando a Jason Momoa y Josh Brolin. Llevamos tiempo diciendo que se acabe ese tipo de actos sexuales y ahora lo hacen parte del show. Realmente lamentable los #Oscars #Oscar — Daniela Campos Letelier (@Daniuu) March 28, 2022

Que alguien le diga a Regina Hall que esto es acoso — Lizi Ecuador (@Lizi_M_) March 28, 2022