Ozuna regresa a Argentina con una gira que celebra sus grandes éxitos

Su regreso al país representa uno de los encuentros más esperados por sus seguidores argentinos, que volverán a vivir un espectáculo cargado de energía, emoción y una puesta en escena internacional.

Con una producción renovada y un repertorio que reunirá distintas etapas de su carrera, Ozuna prepara una noche especial para celebrar junto a su público una historia que sigue creciendo al ritmo de nuevos éxitos.