Ozuna regresa a Argentina con una gira que celebra sus grandes éxitos
El referente internacional de la música urbana volverá al país el 8 de septiembre para presentar “Una Aventura World Tour”.
Ozuna volverá a encontrarse con sus fanáticos argentinos con una presentación que promete ser una de las grandes citas de la música latina en 2026. El cantante puertorriqueño llegará al país el próximo 8 de septiembre en el marco de “Una Aventura World Tour”, la gira internacional con la que recorrerá escenarios de Europa y Latinoamérica.
Inspirado en uno de sus lanzamientos más recientes, el tour propone un recorrido por la historia artística del cantante y celebra el vínculo construido durante más de diez años junto a millones de seguidores alrededor del mundo.
La venta de entradas comenzará con la Preventa Galicia el 2 de julio desde las 16 horas, mientras que la venta general estará disponible desde el 3 de julio a las 16 horas. Además, habrá 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito del Banco Galicia a través de la plataforma oficial de venta del Arena de Buenos Aires.
Un show para revivir los clásicos que marcaron una generación
Durante el espectáculo, el público argentino podrá volver a disfrutar en vivo de los temas que transformaron a Ozuna en una de las figuras más importantes de la música urbana, entre ellos “Dile que tú me quieres”, “Se Preparó”, “Baila Baila Baila” y “Hey Mor”, además de las canciones que forman parte de su nueva etapa artística.
Con una trayectoria de más de una década, miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y reconocimientos como Billboard Latin Music Awards, Latin American Music Awards y múltiples nominaciones a los Latin Grammy, Ozuna continúa consolidando su lugar entre los artistas latinos con mayor impacto a nivel mundial.
Su regreso al país representa uno de los encuentros más esperados por sus seguidores argentinos, que volverán a vivir un espectáculo cargado de energía, emoción y una puesta en escena internacional.
Con una producción renovada y un repertorio que reunirá distintas etapas de su carrera, Ozuna prepara una noche especial para celebrar junto a su público una historia que sigue creciendo al ritmo de nuevos éxitos.
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