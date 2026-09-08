Vicky Xipolitakis sorprendió a su papá en Grecia con un regalo muy especial: el video a puro llanto

También explicó por qué decidió emprender el viaje junto a su hijo y mantenerlo en secreto hasta el momento indicado. “Llegamos de sorpresa a Grecia porque queríamos devolverte un poquito de todo lo que vos hacés por nosotros”, expresó.

La publicación estuvo acompañada por imágenes del festejo y diferentes momentos compartidos en familia. “Fue una noche única e inolvidable, llena de emoción, amor y familia. De esas que quedan para siempre en el corazón”, aseguró Vicky.

En otro tramo de su mensaje, volvió a destacar el vínculo que mantiene con su padre y el lugar que ocupa como abuelo de Salvador. “Gracias, gracias eternas por ser el mejor papá y el mejor abuelo”, escribió. Finalmente, cerró la dedicatoria con un deseo especial para el cumpleañero: “Feliz 70 años, Manoli. Te amamos con toda el alma. Ojalá seas eterno”.