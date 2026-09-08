Vicky Xipolitakis sorprendió a su papá en Grecia con un regalo muy especial: el video a puro llanto
La mediática viajó junto a su hijo Salvador para celebrar el cumpleaños de Manuel y preparó un inesperado momento que terminó con un emotivo abrazo familiar.
Vicky Xipolitakis protagonizó un emotivo momento junto a su familia durante el festejo por los 70 años de su papá, Manuel, en Grecia. La mediática había viajado especialmente al país europeo junto a su hijo Salvador y tenía un objetivo muy concreto: sorprender al cumpleañero.
El viaje había sido organizado en secreto y tuvo además un significado especial para el pequeño, que quería compartir con su abuelo una fecha tan importante. Para concretarlo, Vicky debió obtener previamente una autorización judicial que le permitiera salir del país junto a su hijo. La sorpresa finalmente salió tal como estaba planeada y quedó registrada en un video que la propia Vicky compartió con sus seguidores.
La sorpresa que Vicky Xipolitakis le hizo a su padre
Durante la celebración, Manuel recibió una enorme caja como parte del festejo. Pero lejos estaba de imaginar lo que había adentro. Cuando abrió el paquete, apareció Salvador, quien salió de la caja y se dirigió directamente hacia su abuelo para abrazarlo. La escena provocó una fuerte emoción entre los presentes y terminó con Vicky sumándose al encuentro familiar. El momento fue especialmente significativo porque el viaje había sido pensado para cumplir el deseo de Salvador de reencontrarse con su abuelo en Grecia.
La mediática había anticipado la importancia de la travesía antes de partir y contó que estaba atravesando el viaje con mucha emoción por mantener en secreto la llegada.
Después de la celebración, Xipolitakis compartió distintas imágenes del festejo y le dedicó unas sentidas palabras a Manuel. “¿Cómo no íbamos a estar en tu día? Si toda la vida viviste para nosotros, luchando por nuestra felicidad y sueños, siendo incondicional con tu familia”, escribió la mediática.
También explicó por qué decidió emprender el viaje junto a su hijo y mantenerlo en secreto hasta el momento indicado. “Llegamos de sorpresa a Grecia porque queríamos devolverte un poquito de todo lo que vos hacés por nosotros”, expresó.
La publicación estuvo acompañada por imágenes del festejo y diferentes momentos compartidos en familia. “Fue una noche única e inolvidable, llena de emoción, amor y familia. De esas que quedan para siempre en el corazón”, aseguró Vicky.
En otro tramo de su mensaje, volvió a destacar el vínculo que mantiene con su padre y el lugar que ocupa como abuelo de Salvador. “Gracias, gracias eternas por ser el mejor papá y el mejor abuelo”, escribió. Finalmente, cerró la dedicatoria con un deseo especial para el cumpleañero: “Feliz 70 años, Manoli. Te amamos con toda el alma. Ojalá seas eterno”.
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