Pachu Peña fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity tras una exigente gala

“Esta es una réplica del plato que elegí yo cocinar para cocinar en la gran final”, explicó Ian mientras mostraba su propuesta.

La sorpresa entre los participantes fue inmediata. Recién transitaban su tercera experiencia cocinando dentro del certamen y debían enfrentarse a un desafío basado en un plato de una final. Ante la dificultad, algunos incluso calificaron la consigna como una “injusticia”.

Germán Martitegui fue finalmente quien explicó qué debían preparar para intentar conservar su lugar.

“Van a tener que hacer su versión principiante del plato que Ian Lucas presentó para la final de Masterchef y con el cual ganó. Les vamos a pedir que presenten una milanesa con guarnición y un dip a base de mayonesa”, detalló.

Con la consigna definida, los participantes comenzaron a cocinar sabiendo que esta vez el resultado podía dejarlos definitivamente afuera del certamen.

"Mila Clown", el plato con el que Pachu Peña buscó seguir en competencia

Pachu Peña decidió enfrentar la primera gala de eliminación con una milanesa a la napolitana acompañada con puré de papas. Pero además de cumplir con la consigna, quiso que la presentación tuviera un detalle relacionado directamente con su personalidad.

Sobre la milanesa recreó el rostro de un payaso y bautizó su preparación como “Mila Clown”. Al momento de llevarla frente al jurado, explicó qué había querido representar con el particular emplatado: “una cara de payaso que es lo que representa a mi ser”.

De esta manera, Pachu trasladó parte de su perfil humorístico al plato con el que intentaba conservar su lugar en el certamen.

Luego de las degustaciones y las correspondientes devoluciones, llegó el momento de conocer cuáles habían sido las preparaciones menos logradas de la noche. Alejandro Lerner, Diego Ramos y Pachu Peña fueron los tres participantes que quedaron en riesgo y debieron esperar la decisión definitiva.

Pachu Peña fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Finalmente, Alejandro Lerner y Diego Ramos consiguieron continuar en carrera, mientras que Pachu Peña recibió la noticia de que debía abandonar la competencia.

Así, “Mila Clown”, la milanesa a la napolitana con puré de papas que había presentado con una cara de payaso, terminó convirtiéndose en su última preparación durante esta etapa del programa.

Pachu se transformó de esta manera en el primer eliminado de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, su despedida no cerró por completo la puerta a un posible regreso. Antes de abandonar las cocinas, le preguntaron si estaría dispuesto a volver en caso de que hubiera un repechaje y el humorista respondió sin dudar: “Of course”.

Aunque su paso por la competencia terminó en la primera gala de eliminación, Pachu dejó en claro que aceptaría una segunda oportunidad para volver a ponerse el delantal y regresar a las cocinas de MasterChef Celebrity.