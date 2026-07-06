Quién se va de Gran Hermano este lunes, según el boca de urna de Pabloschi
La casa vivirá una noche clave con una placa cargada de participantes y la posibilidad de una eliminación que podría sorprender a todos.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada volverá a vivir una noche de máxima tensión. Este lunes, uno de los participantes deberá despedirse del juego y la expectativa crece entre los seguidores del reality, que esperan conocer el resultado de una de las placas más numerosas de las últimas semanas.
Luego de la gala de salvación, los jugadores que continúan en riesgo son Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro. Además, Santiago del Moro adelantó que durante la emisión podría haber una sorpresa y no descartó que la eliminación sea múltiple.
Como suele ocurrir en cada definición, las redes sociales comenzaron a llenarse de especulaciones, encuestas y supuestos bocas de urna. Sin embargo, hubo una publicación que rápidamente se convirtió en tendencia por venir de una cuenta que, en reiteradas oportunidades, anticipó correctamente el resultado de las galas.
Quién se va de Gran Hermano este lunes, según el boca de urna de Pabloschi
En las horas previas a la gala, Pabloschi, reconocido entre los fanáticos del programa por adelantar eliminaciones antes de que se conozcan oficialmente, compartió su pronóstico en su cuenta de X y no pasó desapercibido.
"Hoy se va Nigro y a nadie le importa. La eliminación con menos impacto de todas las temporadas", escribió en su cuenta.
El mensaje se viralizó en cuestión de minutos y abrió un intenso debate entre los seguidores del reality. Mientras algunos coincidieron con el análisis y aseguraron que Leandro Nigro perdió protagonismo dentro de la casa, otros defendieron al participante y cuestionaron la contundencia del pronóstico.
Como ocurre con cada boca de urna y filtración que circula en redes sociales, habrá que esperar a la gala de este lunes para conocer si la predicción vuelve a acertar. Lo cierto es que el mensaje de Pabloschi ya encendió la previa de una eliminación que promete dar que hablar.
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