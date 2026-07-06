Quién se va de Gran Hermano este lunes, según el boca de urna de Pabloschi

El mensaje se viralizó en cuestión de minutos y abrió un intenso debate entre los seguidores del reality. Mientras algunos coincidieron con el análisis y aseguraron que Leandro Nigro perdió protagonismo dentro de la casa, otros defendieron al participante y cuestionaron la contundencia del pronóstico.

Como ocurre con cada boca de urna y filtración que circula en redes sociales, habrá que esperar a la gala de este lunes para conocer si la predicción vuelve a acertar. Lo cierto es que el mensaje de Pabloschi ya encendió la previa de una eliminación que promete dar que hablar.