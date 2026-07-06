¿Quién ingresa a la casa de Gran Hermano? Santiago del Moro confirmó si habrá un nuevo repechaje

Repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó si habrá un nuevo repechaje en Gran Hermano

Durante la charla, Del Moro fue contundente al desmentir las versiones que circulaban y explicó que ya no habrá nuevas oportunidades para los participantes eliminados. "A esta altura, para competir, no creo que ingrese nada más", aseguró, aunque inmediatamente aclaró que "probablemente entre algún familiar o ex para compartir algún momento, algo como una visita pero nada más".