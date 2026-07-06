¿Quién ingresa a la casa de Gran Hermano? Santiago del Moro confirmó si habrá un nuevo repechaje
El conductor rompió el silencio sobre una de las dudas que más inquietaba a los fanáticos del reality.
En los últimos días, los rumores sobre un posible nuevo repechaje en Gran Hermano Generación Dorada se multiplicaron en las redes sociales. La posibilidad de que algunos eliminados regresaran a la casa volvió a instalarse entre los fanáticos, que comenzaron a especular con un giro inesperado en el juego.
Frente a ese escenario, Santiago del Moro decidió aclarar el panorama y aprovechó su programa radial, El Club del Moro, para explicar cómo será el tramo final del reality. Allí dejó en claro que la competencia ya entró en una etapa decisiva y que no habrá nuevos jugadores en carrera.
Sin embargo, el conductor no descartó que la casa reciba visitas especiales en las próximas semanas, aunque aclaró que esos ingresos no modificarán el desarrollo del juego.
Santiago del Moro confirmó si habrá un nuevo repechaje en Gran Hermano
Durante la charla, Del Moro fue contundente al desmentir las versiones que circulaban y explicó que ya no habrá nuevas oportunidades para los participantes eliminados. "A esta altura, para competir, no creo que ingrese nada más", aseguró, aunque inmediatamente aclaró que "probablemente entre algún familiar o ex para compartir algún momento, algo como una visita pero nada más".
Con esas declaraciones, el conductor confirmó que cualquier ingreso que se produzca de ahora en adelante tendrá un carácter exclusivamente especial y no alterará la competencia. En ese sentido, volvió a remarcar que "el repechaje ya fue" y agregó: "Como les digo, puede ser que haya alguna visita pero no para jugar en la competencia oficial".
Por último, Del Moro también se refirió al tiempo que resta para conocer al ganador de esta edición. Si bien el programa atraviesa una instancia decisiva, explicó que todavía queda bastante camino por recorrer y anticipó: "Nos faltan más de dos meses, pero nada más", dejando en claro que la definición aún tardará varias semanas en llegar.
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