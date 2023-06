Pamela Sosa a su ex Aníbal Lotocki: "Si estás condenado, es porque algo hiciste mal"

"Yo solamente quiero que él me responda por qué tengo silicona líquida en el cuerpo", interpeló la artista a los entrevistadores, al mismo tiempo que manifestó: "Entendeme a mí, que en el 2016 me entero que tengo silicona líquida de parte de mi expareja, una persona que supuestamente me quería y me cuidaba y, a raíz de esto, me generó diabetes", sostuvo Pamela Sosa.

Mientras tanto, el cuestionado profesional aseguraba que lo que su ex decía no había sido "probado en el juicio oral".

https://twitter.com/radioplayconvos/status/1674213712868122625 #URGENTE - El cirujano Lotocki vivió momentos duros en Telenoche al desmentir a su ex pareja Pamela Sosa de haberle inyectado silicona en sus piernas: "Me generó una diabetes" acusó la vedette. https://t.co/5IXRwSmD35 pic.twitter.com/5Ym7qaqEIV — Radioplay Con Vos (@radioplayconvos) June 29, 2023