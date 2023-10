Pampita compartió un emotivo vídeo por el Día de la Madre y emocionó a todos con un recuerdo infaltable

"No puedo dejar de pensar en Blanca mi maestra absoluta que me enseño todo sobre este amor eterno e incondicional. Mis hermosos varones que crecen más rápido de lo que puedo imaginar y me miran con tanto amor y me llenan de besos y abrazos", así recordó a su hija mayor.

Luego, agregó: "Mis hijos del corazón que me conquistaron con su cariño desde el primer día y se quedaron con un pedazo de mi corazón. Y esta maravilla que es Anita llena de risas y alegría que corre por todos lados con sus pies pequeños e ilumina más aún nuestra casa".

"Solo tengo palabras de agradecimiento! Soy tan afortunada de cumplir este sueño, gracias a Dios por elegirme como mamá de tan maravillosos hijos! Feliz día a todas las mamás en su día!", concluyó.