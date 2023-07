Pampita habló de su relación con la China Suárez: "Somos todos..."

"El domingo yo llegué de Tailandia y uno de mis hijos se quería cortar el pelo... Estaba en la casa del papá y estaba Magnolia, que dijo quiero ir. Le pregunté a Eugenia, dijo que sí y me fui al shopping a cortarle el pelo a mi hijo con Magnolia incluida, porque es la hermana de los chicos".

Pampita: "Hoy, con Vicuña, somos una familia emblemática"

Fue allí cuando la futura jurado del Bailando 2023 inesperadamente comenzó a hablar de la excelente relación que hoy mantiene con la China Suárez.

"Mil veces me dice 'Querés que venga Beni, querés que venga Beltru' y se los llevo. Para nosotras es re normal porque son hermanos, ellos se crían juntos. No están esperando el día que les toca o no les toca... La puerta de mi casa está abierta para sus hermanos siempre, y si alguno quiere venir a visitar aunque yo no esté, pasa directamente. Somos todos una gran familia ensamblada y hay mucho amor y hay muchas ganas de que todo resulte de esta manera", confió.