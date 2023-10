Pampita se desligó del furcio de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: "Él tiene amor para muchas"

Benjamín Vicuña Pampita.jpg

En relación a esto, Pampita inició relatando: "Yo le dije 'vas a ver, vas a ganar, mis hijos estaban re orgullosos y querían que uno de los dos ganaran". Y siguió: "Bueno, yo perdí y cuando él ganó yo estaba feliz de la vida, a mi no me importa que me estén filmando, yo estoy re orgullosa de Benjamín porque lo conozco desde sus inicios, lo acompañé en su carrera un montón de años, porque es el padre de mis hijos, no tengo que poner 'cara de poker' si estoy re contenta, no tengo ningún prejuicio con eso, yo estaba chocha aplaudiendo".

Luego, quien también es conductora aclaró: "Después tuvo el furcio y justo tenía la cámara yo, no estaban sus otras parejas en el evento", restándole importancia a la situación. "Él tiene corazón para amar a muchas", bromeó y se desligó de que el comentario haya estado dirigido a ella.

