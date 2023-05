Quién es la famosa que se vio involucrada en el tremendo choque de hoy en Panamericana

josefina pouso

Una de las involucradas fue Josefina Pouso, quien relató que varios autos frenaron de golpe a la altura de Panamericana y la Ruta 202 y no pudo evitar que la chocaran. “Fue seis menos cuarto de la mañana. A esa hora viene bien el tráfico, no sé qué pasó. Me cambié de carril y por el espejo vi una camioneta que no llegó y me la puso de lleno. Fue fuerte”, comentó en Nosotros a la mañana

La periodista aseguró que tiene mucha molestia en la zona de la cervical, pero que todavía no pudo hacerse estudios porque tuvo que esperar que la grúa se llevara su vehículo. “No hubo lesionados. Todos queríamos resolver rápido la situación. Vino la policía y personal de la Autopista. Me voy a ir a hacer ver en un rato para que me hagan una placa”, agregó.

Por el choque, tres carriles de circulación fueron obstruidos por más de media hora. Sin embargo, pasadas las 7 de la mañana, ya habían sido liberados, según informaron desde Autopistas del Sol.