Pancho Dotto habló tras la muerte de Ricardo Piñeiro

Pancho Dotto.jpg

Pancho Dotto confirmó que el enfrentamiento con Ricardo Piñeiro iba más allá de lo que se decía en los medios: "Con Ricardo lamentablemente, no pudimos tener ningún tipo de relación. Fue un constante enfrentamiento por formas diferentes de trabajar".

A su vez, aseguró que intentó acercarse a Ricardo Piñeiro para poder establecer un acuerdo, un intercambio de estrategias de trabajo. "No pude compartir nunca. Lo fui a ver varias veces para explicarle mi forma de trabajo. Nunca pude entablar ningún tipo de relación, nunca fuimos ni competencia"

Ricardo Piñeiro y sus modelos.jpg

Pancho Dotto contó que Ricardo Piñeiro era un amante de cuidar su salud física y mental. "Yo trabajé mucho, de lunes a lunes. Él se tomaba los viernes, iba al gimnasio. Jamás pensé que él se iba a morir antes que yo, jamás. Si vos me preguntabas a mí era una persona que yo la veía dedicándose mucho a su vida, a su salud física y mental. Siempre se ocupó de eso yo no, me ocupé únicamente de trabajar".

ricardo piñeiro

El exrepresentante concluyò; "Todos nos vamos a morir. Ahora le tocó a él y lo lamento mucho. Lo lamento por toda la gente que lo quiere. Ricardo fue una persona que sí estuvo en el medio conmigo y siempre hubo una rivalidad enfermiza, fomentada por él. Pero bueno, ya está. Que en paz descanse".