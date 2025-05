Pase bomba de Susana Giménez a El Trece: qué hay de cierto detrás de las últimas versiones

Todo esto se dio a conocer en Infama, donde dieron más detalles. "Me hablan del pase del año en la televisión argentina", tituló Marcela Tauro. Y agregó: "Estoy hablando de Susana, y Mirtha habría oficiado de mediadora porque dicen que Susana no estaría contenta con Telefe. Gran Hermano es un éxito y es más barato que el programa de ella".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1921679575450292597?t=xWp3r3zV8ZjzzHDOaAuflA&s=19&partner=&hide_thread=false EL PASE DE LA DÉCADA: SUSANA GIMÉNEZ SE IRÍA A EL TRECE@infama @jotaxtv pic.twitter.com/Kk89ENNLmB — América TV (@AmericaTV) May 11, 2025

"Me cuentan que ayer salieron a comer directivos de eltrece (Codevilla, Francella y Suar). No firmó todavía, pero la están buscando para que pase. Me parece rarísimo porque Susana es de Telefe". Por su parte, Laura Ubfal sumó más detalles de la reunión: "La cena fue el viernes, después de la obra de Peretti".

"No es el pase del año, es el pase del siglo", lanzó Pepe Ochoa, que estuvo de invitado. Por otro lado, explicó cuál sería uno de los motivos que habría llevado a Susana a hacer esto: "No estaba contenta con el desarrollo respecto a cómo enfocaban los invitados, si bien era superestrellas, sentía que la exponían todo el tiempo. Pasó con Pampita".

Sin embargo, después de tantas especulaciones, salieron a desmentir esta información y Susana Giménez no pasaría a trabajar a Eltrece, lo que sería un verdadero escándalo si sucede, ya que es algo impensado porque la cara de la conductora está ligada al canal de las pelotas.