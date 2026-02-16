Premios Oscar 2026 y el misterio de por qué "Hamnet" no es valorada como se merece
Paul Mescal y Jessie Buckley hicieron un trabajo descomunal y Chloé Zhao deslumbró como directora, pero la Academia no le dio el reconocimiento suficiente.
Hay veces en las que la Academia parece operar bajo una lógica indescifrable, premiando la inercia de la industria por sobre la verdadera vanguardia artística. Hamnet es, sin duda, el gran misterio de esta edición: una película que respira Shakespeare en cada fotograma, pero que fue tratada con una frialdad estadística que no le hace justicia a su grandeza.
Cada año, al leer la lista de nominados al Oscar, me enfrento a la misma sensación agridulce. Existe un patrón histórico en la Academia: esa tendencia casi obstinada de ignorar las apuestas más arriesgadas y puras para dar prioridad a producciones que cumplen con el manual de lo "premiable". Pero este año, el caso de Hamnet me resulta no solo misterioso, sino profundamente frustrante. ¿Cómo es posible que una obra maestra de este calibre haya sido desplazada de las categorías principales, quedando relegada únicamente a Mejor Película y Mejor Actriz?
Si bien celebro con el alma la nominación de Jessie Buckley —quien entrega una actuación que redefine el dolor—, no puedo evitar sentir un vacío legal al ver que el nombre de Paul Mescal no figura en la terna de Mejor Actor. Mescal no solo interpreta a un joven Shakespeare; él es la mirada profunda del poeta. En sus escenas, el sentimentalismo no es un recurso, es una herida abierta. Su transición entre el enojo visceral, la tristeza que lo consume y esa genialidad melancólica es una de las proezas actorales más brillantes que he visto en años. Dejarlo fuera es ignorar un trabajo de una sutileza técnica abrumadora.
Lo mismo ocurre con la ausencia de Chloé Zhao en la categoría de Dirección. Zhao construyó Hamnet con la precisión de una obra de teatro, pero con la inmensidad del cine. La fotografía y la música no son acompañamientos; son extensiones del alma de los personajes que nos trasladan directamente a la esencia de la obra original de Maggie O'Farrell. La decisión de Zhao de filmar la pérdida con esa estética gótica y naturalista a la vez merecía, como mínimo, el reconocimiento de sus pares.
La nominación de Buckley es, al menos, un acto de justicia. Su interpretación de Agnes es un viaje emocional de otro nivel: tiene toda la luz de un romance de época, pero se transforma en el retrato más crudo y honesto de una madre que sufre la pérdida trágica de un hijo. La culpa, el dolor sordo y el enojo que Jessie transmite en cada gesto es lo que mantiene la película en pie. Es una absurda pena que la Academia haya decidido ver solo una parte de este milagro cinematográfico, olvidando que una obra maestra solo se logra cuando todas sus piezas —director, actores y técnicos— encajan con la perfección que Hamnet ostenta, aunque hoy la estatuilla parezca esquiva para la mayoría de ellos.
