Premios Oscar 2026 y el misterio de por qué "Hamnet" no es valorada como se merece

La nominación de Buckley es, al menos, un acto de justicia. Su interpretación de Agnes es un viaje emocional de otro nivel: tiene toda la luz de un romance de época, pero se transforma en el retrato más crudo y honesto de una madre que sufre la pérdida trágica de un hijo. La culpa, el dolor sordo y el enojo que Jessie transmite en cada gesto es lo que mantiene la película en pie. Es una absurda pena que la Academia haya decidido ver solo una parte de este milagro cinematográfico, olvidando que una obra maestra solo se logra cuando todas sus piezas —director, actores y técnicos— encajan con la perfección que Hamnet ostenta, aunque hoy la estatuilla parezca esquiva para la mayoría de ellos.