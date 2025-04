Paula Bernini reaccionó con ironía a las acusaciones de maltrato: "Cuando una persona se destaca..."

"Estoy tan tranquila que adentro y afuera del canal, los colegas pueden dar fe de cómo soy y cómo trato a la gente. Soy super pasional, tal cual me ven en la cámara, pero jamás trataría mal a alguien. Al contrario, siempre respeto el trabajo y la opinión del otro", comunicó.

bernini1.mp4

"Entiendo que cuando una persona tiene determinados puestos que se destacan en la tele, es lógico que se hable de ellas. Y cuando se habla mal hay que saber si esa persona me conoce o lo que tiene es un manto de envidia importante", sentenció.

bernini2.mp4

Finalmente, la cronista agradeció el respaldo recibido: "No quiero dejar de destacar a la gente que me manda mensajes y me dice 'qué horror lo que están diciendo, no te conocen'".

¿Paula Bernini, maltratadora? Los testimonios de sus compañeros

En las últimas horas, surgieron fuertes denuncias contra Paula Bernini, la periodista de TN, por parte de sus propios compañeros de trabajo, quienes la acusan de tener malos tratos.

Según contaron en el programa Mediodía Bien Arriba, personas del entorno laboral de la movilera aseguran que "la imagen solidaria que muestra en cámara no es real. Es muy mala compañera”. Las denuncias apuntan especialmente al vínculo que mantiene con el equipo de producción: “Hizo llorar a muchísimas productoras por sus malos tratos”.

Una de las acusaciones más duras señala que Paula Bernini utilizaría el término "negrita" de forma despectiva para referirse a sus compañeros de trabajo. “Las personas que trabajan con ella no la están pasando bien y dicen que no pueden hacer la queja a las autoridades de Canal 13 porque es una de las periodistas más cuidadas”, expresó la panelista Melina Vinci.

mala compañera paula bernini.mp4

Según Vinci, además de los dichos que circularon, existen mensajes internos que describen situaciones aún más graves: “Hay mensajes que son irreproducibles y otros que son muy tristes”.