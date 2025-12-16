Paula Chaves reveló el particular rasgo físico que se descubrió: "No sabía qué..."
La conductora de Olga dejó sin palabras a sus compañeros al revelar qué descubrió sobre su cuerpo tras realizarse un estudio médico.
Paula Chaves vivió un momento inesperado al aire en Tapados de laburo (Olga) cuando compartió una anécdota personal que sorprendió a todos. La modelo y conductora relató una situación que la tomó desprevenida tras realizarse un estudio médico de rutina y que rápidamente se convirtió en tema de conversación y risas en el estudio.
La revelación llegó poco después de que el programa fuera distinguido con el premio Martín Fierro a Mejor Programa Revelación en streaming. En medio de una charla distendida sobre el cuerpo humano y las reacciones físicas, Paula recordó el comentario que le hicieron durante un chequeo médico y decidió contarlo al aire.
"¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: '¿Cuándo te sacaste las costillas?'. Y yo le respondí: '¿Qué?'", relató, despertando la sorpresa inmediata de sus compañeros.
Según explicó, la situación la descolocó por completo: "No sabía qué contestarle, no entendía para qué lado me llevaba. Entonces me dice: 'Tenés dos costillas menos que todo el mundo'".
El comentario dio pie a las bromas en el estudio. Nacho Elizalde lanzó, entre risas: "Tipo Thalía", en referencia a la famosa cantante mexicana, lo que llevó a Paula a contar cómo vivió internamente ese momento: "Yo me empecé a asustar. Mi cabeza decía: 'Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca'. Y, por otro lado, pensaba: '¿Será grave tener dos costillas menos?'".
Con música incluida y chicanas al pasar, Valen Rizzuti aportó su cuota de humor mientras sonaba de fondo A quién le importa: "Y, por otro lado, qué divina". La reacción fue inmediata: risas generales, un "¡Ay qué flaca!" de Nacho y el remate de Luli González: "Nació modelo".
Más allá del clima distendido, Paula cerró el relato con una reflexión cargada de sorpresa e indignación por haberse enterado tan tarde: "Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?".
