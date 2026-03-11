Revelan el verdadero motivo del conflicto entre Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves
Angie Balbiani reveló en Puro Show cuál habría sido el hecho que terminó de quebrar la amistad. Los detalles en la nota.
Durante varios años, Zaira Nara, Eugenia 'China' Suárez, Paula Chaves y María del Cerro conformaban uno de los grupos de amigas más cercanos dentro del ambiente del espectáculo. Sin embargo, con el paso del tiempo ese vínculo se fue deteriorando y las modelos vinculadas a la agencia Multitalent terminaron distanciadas.
En medio de las especulaciones sobre qué ocurrió realmente entre ellas, surgió una nueva versión que intenta explicar el origen del conflicto. La periodista Angie Balbiani fue quien dio detalles al respecto.
“Hay una versión que dice que Paula le había dado un audio a Zaira de la China”, contó Balbiani al referirse al episodio que habría generado tensiones dentro del grupo.
Luego agregó: “Que Zaira se lo pasó a su hermana y Wanda lo hizo público”.
Ante la repercusión que generó la versión, Angie Balbiani aclaró que se trata de un comentario que circula desde hace tiempo dentro del ambiente del espectáculo y que no puede ser confirmado de manera concluyente. En ese sentido, explicó que no lo presentó como un hecho comprobado, sino como una de las teorías que intentan explicar el distanciamiento entre las modelos.
De acuerdo con ese relato, el malestar de Paula Chaves habría comenzado cuando un contenido que en principio se habría compartido de forma privada terminó tomando estado público. Durante años, la ruptura del vínculo se relacionó con la historia sentimental de Facundo Pieres con Zaira Nara, pero esta nueva hipótesis plantea una explicación distinta.
Bajo esa mirada, el conflicto no habría estado ligado únicamente a cuestiones sentimentales, sino a un supuesto quiebre en la confianza entre las amigas, algo que habría generado el distanciamiento definitivo dentro del grupo.
Por ahora, ninguna de las protagonistas salió a confirmar públicamente qué fue lo que ocurrió en realidad. Incluso en sus últimas declaraciones, Chaves evitó profundizar sobre el episodio puntual, aunque deslizó una reflexión que muchos interpretaron como una referencia al tema: una amistad puede terminar cuando ya no se comparten los mismos principios o valores.
