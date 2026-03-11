Revelan el verdadero motivo del conflicto entre Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves

De acuerdo con ese relato, el malestar de Paula Chaves habría comenzado cuando un contenido que en principio se habría compartido de forma privada terminó tomando estado público. Durante años, la ruptura del vínculo se relacionó con la historia sentimental de Facundo Pieres con Zaira Nara, pero esta nueva hipótesis plantea una explicación distinta.

Bajo esa mirada, el conflicto no habría estado ligado únicamente a cuestiones sentimentales, sino a un supuesto quiebre en la confianza entre las amigas, algo que habría generado el distanciamiento definitivo dentro del grupo.

Por ahora, ninguna de las protagonistas salió a confirmar públicamente qué fue lo que ocurrió en realidad. Incluso en sus últimas declaraciones, Chaves evitó profundizar sobre el episodio puntual, aunque deslizó una reflexión que muchos interpretaron como una referencia al tema: una amistad puede terminar cuando ya no se comparten los mismos principios o valores.