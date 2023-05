El Pelado López será reconocido en la Legislatura porteña

guillermo lópez legislatura.jpg

Quien supo hacer sus pasos más firmes como cronista de CQC -ciclo que condujo por varios años Mario Pergolini- mostró su emoción por el reconocimiento que llegará este lunes a las 17.

"Les cuento la historia, en el 2021 un legislador que vio mi unipersonal y que sigue mi trabajo en estos últimos 22 años me contactó y me preguntó si me podía proponer para este reconocimiento… en principio le dije que no, que me daba pudor y después de charlarlo con Nella, quien me dijo: ¿PORQUE NO? le dije que sí", comenzó contando su post de Instagram.

Y agregó: "Esto fue a votación en la legislatura porteña y la mayoría estuvo de acuerdo en este reconocimiento. Por pandemia cercana se pospuso el acto y por pudor, perfil bajo o cómo le quieran llamar nunca lo compartí por acá hasta hoy, solo lo conté en La 100 hace un par de sábados", detalló.

De esta manera, el reconocido Pelado dio a conocer los detalles y agradeció a quienes lo acompañan desde siempre: "En resumen el lunes destacan mi trabajo de todos estos años y lo quería compartir con Uds. que me acompañan SIEMPRE en todo lo que hago… Gracias a todos!!", concluyó.