Pepe Cibrián apuntó sin filtro en contra de Javier Milei: "Admita que se equivocó"

"Lo importante de esta marcha es una reivindicación de la ley, no es solamente por qué dijo el Presidente. Le aclaro al Presidente que esto es una ley aceptado por el Senado, por los diputados, es parte de la Constitución Nacional, el femicidio está aceptado en uno de sus artículos. Si quieren ir atrás van a tener que debatir las cámaras, presentar proyectos y ver quién acepta y quién no acepta. Hay que luchar por la legalidad y, a su vez, entender que todo lo que tenga que ver con abusos, el 85% más o menos tiene que ver con las familias y, de estos, el 90% por heterosexuales", comenzó diciendo el director teatral.

Pepe Cibrian Milei

Sin embargo, desde su punto de vista destacó: "La gente no salió solamente por los derechos de los LGBT+ sino también porque haya medicamentos para que la gente no se muera, por las universidades o por el hambre que estamos viviendo también. Me parece que la marcha es una expresión de la sociedad a la cual el Presidente y sus colaboradores no pueden hacer oídos sordos".

Incluso, le hizo una recomendación al actual mandatario: "Yo creo que si el Presidente admite que se equivocó, el pueblo lo adoraría", dijo el director para cerrar su entrevista. Hay que destacar que, en más de una ocasión, él se posicionó a favor de la comunidad LGBT+.