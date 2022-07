Pepe Cibrián fue atendido de urgencia por crisis cardiaca

El médico le aconsejó que salga a distraerse. “Me dijo que fue como una reacción o crisis emotiva. Así que voy a tratar de estar tranquilo estos días, lejos de los escándalos”, dijo Pepe.

“Yo soy un hombre mucho mayor y no soy tonto. Soy un hombre mucho mayor y él es mucho más joven. No es grave. Esto nunca estuvo pactado, nunca fue hablado y por eso me quedé muy sorprendido y muy tocado. Le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, no tenía ya nada más que hablar. No hay una solución para eso”, había contado en Implacables.

Su expareja dijo en diálogo con Juan Etchegoyen: “Prefiero no hablar por el momento, dejar que decante todo (…) Que digan lo que quieran, solo los que estuvimos dentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque le sobra tiempo. Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera”.