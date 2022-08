Pepe Cibrián fue denunciado penalmente por abuso sexual y violación

"El me invitó a quedarme en su casa. Yo me quedé porque obviamente era la habitación de huéspedes, hasta ahí todo bien porque él me dijo 'quiero que conozcas a mi madre y a mi tía, vamos a almorzar' imaginate yo... conocerlas sueño. Admiré toda mi vida a su mamá y la voy a amar siempre. Hasta ahí, no pasó nada. Pero si era muy agresivo conmigo, me ha llegado a romper los dibujos. Luego, vamos a Buenos Aires, primer día, nos fuimos a Pilar, él me quería presentar la casa que se estaba haciendo en ese momento, y el viaje fue una tortura, me tocaba los testículos y no me paraba de mirar. Al otro día, me invitó a dormir con él, es un viejo degenerado", reveló.

"Hay dos personas dispuestas a testificar, y están a disposición", agregó respecto a la causa. "¿Hasta donde estas dispuesto a llegar?", le consultó Luis Ventura. "Hasta que lo condenen, quiero que vaya preso porque yo he sufrido mucho por esto. Voy a ir con todo, esto es Rusia. Tengo 49, yo a los 20 y pico no estaba preparado para esto. Nadie del entorno se comunico conmigo, es un cobarde, es un hijo de put*", contestó el visiblemente enojado. Y aclaró: "No se sabe si la denuncia esta prescripta porque hay dos años de pandemia en el medio pero mas allá de esto quiero que esto se corte para siempre".