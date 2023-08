Marianela Mirra contó que se le murieron tres perros en 10 días y sus seguidores la lapidaron

Marianela Mirra no encuentra consuelo tras el fallecimiento de sus tres perros en tan sólo 10 días. La ex Gran Hermano reveló lo sucedido en su perfil de Instagram, donde recibió el apoyo de sus seres queridos, como su excompañero de reality Sebastián Pollastro, pero también varios de sus seguidores la acusaron de no cuidarlos bien.