Peteco Carabajal habló del gobierno de Javier Milei en Sobredosis de TV: "Es una gran falta de respeto a todo el pueblo"

En este sentido, hizo hincapié en que "es duro saber que está pasando esto aquí" y, al ser consultado sobre su parecer sobre las determinaciones que Milei tomó "a favor de la gente y en contra de la casta", fue contundente: "No, no creo nada en él. No creo que sepa de qué se trata. Es una locura en lo que hemos entrado".

Embed - PETECO CARABAJAL: ¨Lo que están haciendo es una gran FALTA de RESPETO al PUEBLO ARGENTINO¨

A su vez, recordó una polémica frase lanzada por el presidente: "Escuché en un momento que Milei dijo '¿qué carajo me importan los santiagueños, los tucumanos, los jujeños y los salteños? Que se vayan a Bolivia'. Él no tuvo hijos pero si hubiese tenido y uno le salía un poquito 'marrón', tal vez lo hubiese despreciado".

"Me está aburriendo tanta tontera, tanta locura y tanta hipocresía. Es aburrido si no fuese que es tan grave", lanzó el artista.