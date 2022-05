Andrea Rincón contó la traumática experiencia que vivió con la ayahuasca: "Vi lo más doloroso de mi vida"

"Hace poco me tomé vacaciones y me fui a El Impenetrable, Chaco, a hacer servicio y yo pensé que iba a dar amor, pero tuve que bajar 80 mil cajas de comida y dormí en lugares. Del frío que hacía, era estar en el barro y después ir a un lugar y bañarse con agua fría, yo me acostaba con 3 joggins, polainas", comentó Rincón, y agregó: "prefiero contar eso a otras noches, o la de la ayahuasca".

Rápidamente, el conductor no dejó pasar el momento y le replica: "pero eso no lo contaste nunca".

“Fue antes de entrar a Gran Hermano y posta que vi lo más doloroso de mi vida. Lloré de principio a fin. Yo era muy chiquita, tenía 21 años, y todos me decían que no lo hiciera pero unos amigos me dijeron que pensara 'qué quería tratar? y y yo venía de separar me de una pareja que me golpeó mucho", comenzó diciendo la actriz.

Y siguió: "Lloraba, lloraba, lloraba y el chabón me tiraba humo y me decía: 'quién te hizo tanto daño', y yo lo único que quería es que me dejara de tirar humo pero no podía hablar. Después dos tipo se pelearon por mi y yo metida en mi bolsa de dormir".

"Pero en un momento terminó y vas a enterrar el líquido y todo lo que pasaste. A los dos meses de eso, entré a Gran Hermano y rendí una materia que tenía previa", concluyó.