Felipe Colombo tiene una lesión en una zona íntima por el bullying

Felipe Colombo tiene una lesión en un testículo por bullying - PH Podemos Hablar 2022

Lo cierto es que en la secundaria recibió bullying por parte de sus compañeros del colegio, que derivó en agresión verbal y hasta física.

“Un día me agarró, me cazó así y me dijo ‘chiflá chufo’, y me lesionó”, según detalló el actor, hasta el día de hoy él tiene una lesión en uno de sus testículos a causa del bullying escolar, contó este domingo en "PH, Podemos Hablar" el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.



Además recordó que también le hicieron daño a su auto, ya que le pusieron clavos en las ruedas para que no pudiera manejarlo.