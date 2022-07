Nati Jota habló como nunca antes del beso con Lali Espósito

Nati Jota fue invitada al show de Lali Espósito junto a Flor Jazmín Peña, Kevsho y Mica Suárez y otros colegas. La jurado de La Voz Argentina pidió que ellos se sumaran al escenario cuando cantó "N5", la canción que le habría dedicado a Lola Índigo.

"Te voy a decir la verdad... primero soy muy fan de Lali de chica, de Casi Ángeles... Y segundo, Lali es muy hot. Así que dije 'bueno, me llevo esto a la tumba'. No se notó pero me dio un poco de vergüenza después", confesó quien besó a una chica por primera vez en un escenario.