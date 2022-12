Yeyo de Gregorio y su rol en las cámaras ocultas de Marcelo Tinelli

Cuando fue el turno de Yeyo comentó que en su niñez le tocó trabajar en las cámaras ocultas de Marcelo Tinelli. Todo comenzó cuando el conductor interrumpió al actor comentándole el recuerdo y el actor afirmó: "Yo hacia el "Peor viaje de tu vida" gracias a Marcelo De Bellis. Nos íbamos a Mundo Marino", comenzó De Gregorio.

Yeyo de Gregorio "el pequeño" bromista de las cámaras oculta de Tinelli - Podemos Hablar

Luego comentó una de las bromas pesadas que le tocó hacer: "Yo era el pibe más feliz del mundo, iba todos los jueves a Mundo Marino y tenía que agarrar una gomera básicamente y darle en la nuca a la víctima. El director, Omar, me extorsionaba porque yo en ese momento tenía el álbum de figuritas y era mi vida. Lógicamente me faltaba mucho para llenar el álbum de figuritas", comentó.

Acto seguido, relató una anécdota que vivió con el director de las grabaciones. "El segundo día, se apareció con cuarenta paquetes de figuritas en la mano y me mira y me dice ¿Los queres? Yo me tiro de cabeza y me dice ´para para, a la víctima si le das más fuerte que ayer te llevas los paquetes´. La nunca se la están yendo a buscar todavía. Yo tenia seis años".