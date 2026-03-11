Gran Hermano: qué sanción podría recibir Carmiña por sus dichos contra Mavinga

Según informó Santiago del Moro, Gran Hermano ya tomó una decisión y en la gala de este miércoles se les informará a todos cuál será la pena que recibirá la participante y marcará un precedente en una edición tan importante como esta.

Mientras tanto, el episodio suma tensión dentro de la casa y mantiene en vilo tanto a los participantes como al público que sigue minuto a minuto lo que ocurre en el reality.