Escándalo con la ex del Pocho Lavezzi en Estados Unidos

Y agregó: “Ella gritando ‘estoy furiosa, no pueden atender tan mal’, obvio pregunté cuál fue el detonante y me dijeron que Natalia tuvo que viajar a Brasil en estos últimos días y quería llevar a su mascota, su perrita llamada Mía, hizo los trámites correspondientes y todo pero al final no la dejaban subir al avión con ella”.

“Esto provocó un caos total de Borges con la empresa Latam que desató la locura total de la expareja del futbolista, finalmente me decían que tuvo que irse del lugar sin poder viajar y lo pospuso. Ella ahora ya pudo viajar a Brasil y tengo entendido que pudo solucionar el inconveniente con Mía, si su perra no viajó lo hará en unas horas”, aclaró.

Qué pasó con la ex del Pocho Lavezzi en Estados Unidos

Natalia Borges