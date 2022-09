Callejero Fino contó en Podemos Hablar que no se acuerda por qué fue preso

Tiene que pedir permiso para salir del país

callejero fino (2).jpg

Callejero Fino tiene un recital ahora en Uruguay y todavía para salir del país tiene que pedir permiso, producto de la libertad condicional.

"Solo tengo que pedir permiso para salir del país, por ejemplo ahora que voy a hacer shows en Uruguay. Antes, con la tobillera, tenía que también pedir permiso a la jueza para tocar en los boliches", recordó.

No se acuerda por qué fue preso

"Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta ni mucha salida, los que me acompañaban están presos o muertos", contó Callejero Fino, que tocará en el Luna Park el próximo 28 de octubre.

callejero fino.jpg

Cuando Andy le preguntó por qué fue preso, el músico sorprendió con la respuesta: "No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó. Contarle a mi mamá que no soy ningún violador ni que maté a nadie, porque todo eso está mal. Y obvio que me arrepentí sin haberme hecho falta ir a la cárcel".

"Creo que no me quiero acordar. Es un recuerdo mío que me hace mal porque es mi mamá llorando, la mamá de mi hijo muy flaca, mi abuela arrodillada rezando. Creo que todo eso que me quiere hacer explotar se transforma en música y no me acuerdo", completó.