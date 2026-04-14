El mensaje de Zoe Bogach a Lola tras su salida de Gran Hermano: "Yo no me pondría de novia con alguien que..."

Fue entonces cuando Rosina Beltrán se metió en el asunto: "Lola, yo no te creo nada. Me caes bien, pero de verdad no te creo nada que no tengas sentimientos sexoafectivos con Manu. Se vio otra cosa afuera. Obviamente entiendo que estás de novio y de novia y querés respetar a tu pareja, pero lo que se vio acá afuera no es eso. Y bueno, capaz que en algún momento lo contás y no, va a quedar en vos, pero yo no lo creo".

Finalmente, Zoe acotó: "Creo que tiene un enganche con Manu, pero no lo noto de parte de Manu, conociéndolo. De Lola se lo nota más genuino".

zoe a lola