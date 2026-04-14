El mensaje de Zoe Bogach a Lola tras su salida de Gran Hermano: "Yo no me pondría de novia con alguien que..."
La exparticipante del reality se dirigió a quien fuera la mejor amiga de su ex Manuel Ibero en la casa más famosa del país. Mirá el picante mensaje.
Tras un intenso versus con Brian Sarmiento, Lola Tomaszeusky tuvo que decir adiós a la casa de Gran Hermano, aunque aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para volver al reality. Ahora, la joven influencer comenzará a ser entrevistada por los diferentes programas de Telefe, como sucede con todos los eliminados.
Por supuesto, también le tocará pasar por "Cortá por Lozano", donde este martes fue invitada Zoe Bogach, expareja de Manuel Ibero, quien -a su vez- siempre se mantuvo muy cerca de Lola durante toda su estadía en la casa más famosa del país.
Por ello, Zoe aprovechó para enviarle un mensaje a la nueva amiga de su exnovio: "Bueno Lola, te quiero hablar, te quiero decir que yo no tengo nada contra de vos, o sea la rivalidad que se formó acá afuera, vos recién te vas a entrar mañana o al pasar de los días, es más que nada porque yo reaccioné a tu casting como lo hice con muchos castings y bueno el tuyo se hizo muy viral porque sos una persona conocida en las redes, pero no tengo nada en contra tuyo", comenzó diciendo.
Y añadió: "Es más, a mí no me molestó que hayas estado con Manuel, cero, no tengo ningún resentimiento como dice la gente, así que nada, está todo bien, vamos a ser compañeras a partir de ahora, nos vamos a cruzar", continuó, en torno al trabajo que Telefe suele darle a los exparticipantes de GH.
El consejo de Zoe Bogach a Lola
Cuando Vero Lozano le pidió a la exparticipante que le diera un consejo a la influencer, no dudó en decir: "Yo no me pondría de novia con alguien que es infiel, la verdad".
Fue entonces cuando Rosina Beltrán se metió en el asunto: "Lola, yo no te creo nada. Me caes bien, pero de verdad no te creo nada que no tengas sentimientos sexoafectivos con Manu. Se vio otra cosa afuera. Obviamente entiendo que estás de novio y de novia y querés respetar a tu pareja, pero lo que se vio acá afuera no es eso. Y bueno, capaz que en algún momento lo contás y no, va a quedar en vos, pero yo no lo creo".
Finalmente, Zoe acotó: "Creo que tiene un enganche con Manu, pero no lo noto de parte de Manu, conociéndolo. De Lola se lo nota más genuino".
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