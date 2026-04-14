Gran Hermano le abre las puertas a Fabio Agostini: a qué hora ver la gala este martes
Tras la inesperada salida de Lola Tomaszeusky en un duro versus con Brian Sarmiento, la casa se prepara para recibir a un nuevo integrante.
Gran Hermano Generación Dorada no da tregua: las emociones se viven a flor de piel en una casa que se encuentra sumamente revolucionada por los recientes cambios. Mientras Lola Tomaszeusky quedó eliminada del certamen tras un duro versus con Brian Sarmiento, Grecia Colmenares ingresó en reemplazo de Andrea del Boca.
Pero esto no termina acá: en la noche de este martes, Fabio Agostini entra a la casa más famosa del país en el marco de un explosivo intercambio con La Casa de los Famosos de Estados Unidos, que por unos días tendrá a Solange Abraham como enviada desde Argentina.
En este sentido, el entusiasmo por Fabio es total: fue jugador de las inferiores del Real Madrid, aunque a sus 19 años sufrió una lesión grave que truncó su sueño de llegar a la primera división profesional. Español y de padres argentinos, la nueva incorporación de Gran Hermano, sin dudas, sacudirá la casa durante una semana.
Cuánto durará el intercambio entre GH y La Casa de los Famosos
El intercambio internacional entre Gran Hermano Generación Dorada (Argentina) y La Casa de los Famosos (Telemundo, EE. UU.) tendrá una duración aproximada de una semana.
Según lo anunciado por Santiago del Moro, la estadía de los participantes extranjeros suele ser de 6 o 7 días, un tiempo estándar en este tipo de formatos de "trueque" para agitar la convivencia sin alterar permanentemente la competencia original.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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