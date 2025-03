Polémica en Gran Hermano por el supuesto acoso de Luciana a Bati: qué dijo Santiago del Moro

“No sé cómo decirle basta. No es que me haga cringe. Ya me incomoda”, explicó con tono de preocupación, mientras charlaba en una de las habitaciones.

luciana1.mp4

“Si yo la freno, la corro, lo puede llevar para cualquier lado. Si tergiversa una conversación pelotu.. como si alguien se robó un queso”, argumentó.

"Ya el otro día le dije. Hasta me incomoda. Es constante, estoy caminando, viene y me apoya. Yo lo llevo para el lado del chiste como: mamá, me está molestando. Como diciendo cortala", continuó expresando su incomodidad con las actitudes de Luciana.

luciana2.mp4

Y cerró firme preocupado sobre este conflicto en la convivencia: "Ya se lo dije una vez, se lo dije en la fiesta, acá en la cama que se me vino a acostar. Ya un toque me cansa".

luciana3.mp4

La decisión de Gran Hermano ante los dichos de Bati sobre Luciana

Sin dudas, esto generó una gran repercusión en las redes sociales y se abrió un picante debate. Ante la masiva opinión del público, Santiago del Moro usó su cuenta de Instagram para contar qué hará Gran Hermano.

Según reveló el conductor del ciclo, la producción del reality prestó atención a lo que relató Bati, revisaron el contenido que mencionó y emitirán un comunicado al respecto.

"Ante tantas consultas les confirmo que esta noche habrá comunicado de Gran Hermano con respecto a lo que manifestó Bati", expresó el conductor en un posteo en su cuenta de Instagram.

luciana4 historia santiago del moro.jpg