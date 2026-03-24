Polémica en torno a Leandro Paredes y su familia por un insólito pedido: "Indignación"

En medio de los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes, en las últimas horas surgió otra versión que volvió a poner al jugador en el centro de la escena. Esta vez, el foco no está en lo sentimental sino en una situación que habría generado incomodidad dentro de la comunidad educativa del colegio al que asisten sus hijos en la zona de Canning.