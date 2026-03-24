Polémica en torno a Leandro Paredes y su familia por un insólito pedido: "Indignación"
Mientras circulan versiones sobre su vida personal, un nuevo episodio involucra al futbolista y a su esposa, Camila Galante, en el ámbito escolar de sus hijos.
En medio de los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes, en las últimas horas surgió otra versión que volvió a poner al jugador en el centro de la escena. Esta vez, el foco no está en lo sentimental sino en una situación que habría generado incomodidad dentro de la comunidad educativa del colegio al que asisten sus hijos en la zona de Canning.
De acuerdo a lo que trascendió, tanto el mediocampista como su pareja, Camila Galante, habrían adoptado una actitud que algunos padres calificaron como “de divismo”, lo que provocó quejas y comentarios puertas adentro de la institución.
El tema tomó fuerza luego de que el periodista Sergio Rek compartiera detalles en su cuenta de X. "Hay indignación en algunos padres de un colegio de la zona de Canning porque Camila Galante, esposa de Paredes, le pidió a las autoridades que sus hijos ingresaran más tarde para que nadie se cruzara con Leandro para no pedirle fotos", escribió.
Pero la situación no habría quedado ahí. Según el mismo periodista, desde el colegio también se habría tomado una medida para evitar situaciones incómodas. "además, los directores entraron a las aulas explicando la situación, solicitando que los hijos de la pareja Galante/Paredes no fuesen 'atosigados' ni molestados con preguntas relacionadas a la actividad de su padre, jugador de Boca y la Selección Argentina".
Por ahora, ni Paredes ni Galante salieron a responder públicamente a estas versiones, que siguen generando debate en redes sociales y entre las familias vinculadas a la institución. En paralelo, el episodio se suma a una seguidilla de versiones que vienen rodeando al jugador de Boca en los últimos días, lo que mantiene su nombre en el centro de la conversación pública y desatando picantes debates entre los usuarios en las redes sociales.
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