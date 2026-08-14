Por qué America TV puso lazo negro de luto este viernes
Este viernes una triste noticia irrumpió a todos los trabajadores y el canal de televisión decidió expresarse. Los detalles en la nota.
La pantalla de América TV lleva varios días con un símbolo de luto que llamó la atención de los televidentes. La señal atraviesa horas difíciles a raíz de una pérdida que impactó de lleno en su equipo y que, hasta hace poco, se había mantenido con cierto hermetismo.
La información comenzó a circular luego de que Pablo Layus utilizara sus redes sociales para dar a conocer el fallecimiento de Godofredo Lozano, histórico director de legales de América TV y responsable de la elaboración de contratos dentro de la señal.
De acuerdo con lo que trascendió, Lozano aguardaba la posibilidad de someterse a una intervención quirúrgica para reemplazar una válvula de la arteria aorta. Sin embargo, su estado de salud presentó complicaciones y la operación finalmente no pudo realizarse.
"Dolor en América TV por la muerte repentina de su histórico director de legales Godofredo Lozano y viste su pantalla de luto", escribió Layus. Tras conocerse la noticia, el canal decidió conservar el distintivo de luto en pantalla durante los últimos días.
El dolor en américa tv por la partida de godofredo lozano
La noticia generó una profunda conmoción entre conductores, productores, periodistas y demás integrantes del canal, muchos de los cuales compartieron durante años distintas etapas laborales con Lozano.
Conocido cariñosamente como Godo, llevaba más de dos décadas vinculado al Grupo América y había construido un lugar fundamental dentro de la estructura de la empresa. Su trabajo incluía la confección y administración de contratos, además de intervenir en diferentes asuntos legales relacionados con las figuras de la señal.
Pero su presencia iba mucho más allá de sus funciones. A lo largo de los años, Lozano se convirtió en una persona muy querida por sus compañeros y por distintos artistas, quienes valoraban especialmente su cercanía, su confianza y la manera cordial con la que se vinculaba dentro del ámbito laboral.
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