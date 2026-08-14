Por qué America TV puso lazo negro de luto este viernes

Conocido cariñosamente como Godo, llevaba más de dos décadas vinculado al Grupo América y había construido un lugar fundamental dentro de la estructura de la empresa. Su trabajo incluía la confección y administración de contratos, además de intervenir en diferentes asuntos legales relacionados con las figuras de la señal.

Pero su presencia iba mucho más allá de sus funciones. A lo largo de los años, Lozano se convirtió en una persona muy querida por sus compañeros y por distintos artistas, quienes valoraban especialmente su cercanía, su confianza y la manera cordial con la que se vinculaba dentro del ámbito laboral.