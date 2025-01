Por qué la medida cautelar de la China Suárez contra Wanda Nara no incluye a Rufina Cabré

wanda china

En su programa el conductor leyó: "Le pone una cautelar a Wanda Nara, el 20 de enero 2025, y a Yanina Latorre. Dice 'la parte actora (Suárez) denuncia el incumplimiento de lo resuelto en estas actuaciones en cuanto se hizo saber a Wanda Solange Nara que por si o por interpósita persona deberá abstenerse de difundir, de divulgar cualquier conversación privada que se atribuya a María Eugenia Suárez Riveiro en el formato que sea todo ello bajo apercibimiento de aplicar una multa'".

Luego, continuó: "Según sostiene la demandada habría filtrado chats privados a través de la periodista Yanina Arruza, más conocida artísticamente como Yanina Latorre, el día 19 de enero 2025 (día del cumpleaños de Francesca), en su cuenta de Instagram filtrando en dicho chat el número de teléfono de mi mandante ante todo mundo. Lo que obligó a que la señora Suárez Riveiro tenga que cambiar su número de teléfono por razones de seguridad".

En tanto, una vez que se conoció esta información, Latorre aclaró en sus historias: "Explico algo... la China le metió una multa a Wanda. En el escrito me nombra, pero a mi no me reclama nada. El juez le dijo que no corresponde tal multa".

Fue después de esto que Ángel de Brito retomó esta situación y reveló detalles de lo que dice la cautelar: "Abstengan de nombrar, aludir o exhibir de cualquier manera la identidad e intimidad a través de declaraciones o publicaciones mediante cualquier medio en desmedro de los intereses superiores de los niños Magnolia y Amancio Vicuña", informaron.

"Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara y al encontrarse "prima facie" reunidos los requisitos para otorgar la tutela judicial inhibitoria, en el especial caso de autos, es que corresponde revocar la resolución recurrida con los alcances indicados", agregaron.

"Por tales consideraciones, el Tribunal RESUELVE:

1) Revocar la resolución recurrida, haciendo lugar a la medida autosatisfactiva y, ordenar a la Sra. Yanina Azurra que se abstengan de nombrar, aludir o exhibir de cualquiera manera la identidad e intimidad a través de declaraciones o publicaciones mediante cualquier medio en desmedro de los intereses superiores de los niños Magnolia y Amancio Vicuña, imponiendo una multa de $2.000.000 en cada ocasión que se incumpla la medida.

2) Poner en conocimiento de la presente al Ente Nacional de Comunicaciones (E.Na.com) mediante deo.

Notifiquese en los términos de las Acordadas 38/13, 31/11 y concordantes. Publiquese en el Centro de Comunicación Pública de la C.S.J.N (conf. Acordadas 15 y 24/2013 -del 14 y 21 de agosto de 2013, respectivamente-) y devuélvanse al Juzgado de Feria", concluyeron en el documento.

Por qué la cautelar de la China contra Wanda no incluye a Rufina

Hay que destacar que en el documento solamente menciona a los hijos que la China Suárez tiene en común con Benjamín Vicuña, esquivando mencionar a Rufina, con quien habría tenido el problema inicial Francesca Icardi. Rufina es la hija en común de la actriz con Nicolás Cabré quien, según Guido Zaffora, está enfurecido por la exposición hacia su hija.

En tanto, una vez que se hizo público este documento, Latorre contó en sus historias que uno de los padres de los hijos de María Eugenia está en crisis. "Tengo más data de la China... la voy a contar. La negociación con uno de los padres de sus hijos, que está muy preocupado por todo esto... Lo que ella le propone es siniestro", dijo la periodista.

Y, si bien no mencionó ni a Vicuña ni a Cabré, todo indica que se trataría de Benjamín, quien busca esquivar cualquier problema para Magnolia y Amancio, por lo que ya fueron incluidos en esta cautelar, mientras que Nicolás, por el momento, no tomó ninguna medida al respecto.

