Premios Emmy 2024: ¿qué tienen en común las series de Max nominadas?

En esta entrega, HBO Max se distingue con 91 nominaciones, entre las que se destacan las series: TRUE DETECTIVE: TIERRA NOCTURNA (19 nominaciones), HACKS (17 nominaciones), LA EDAD DORADA (6 nominaciones), EL SIMPATIZANTE (1 nominación) y EL RÉGIMEN (1 nominación). Estas producciones, disponibles en la plataforma, cuentan con importantes reconocimientos tanto a las interpretaciones como a la calidad de sus guiones y puesta en escena.

Por si esto fuera poco, hay algunos elementos en común entre estas producciones. Te los presentamos.

