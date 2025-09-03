Premios Emmy 2025: cuándo es la entrega y cómo verla en vivo

Dónde verlos en vivo: HBO Max y TNT

La temporada de premios de HBO Max y TNT reúnen a la audiencia en torno a uno de los momentos culturales más relevantes del año. La ceremonia se transmitirá en vivo el 14 de septiembre desde el Peacock Theatre de Los Ángeles por HBO Max y TNT, con una completa cobertura especial en el pre-show Punto de Encuentro conducido por Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún. El comediante Nate Bargatze será el anfitrión de la noche. HBO Max lidera las nominaciones de la 77ª Entrega de los Premios Emmy con 142 nominaciones, marcando un récord histórico y la 22ª vez que encabeza la lista. Entre los títulos más destacados están The White Lotus, El Pingüino, The Last of Us, Hacks y The Pitt.