Premios Emmy 2025: cuándo es la entrega y cómo verla en vivo
La edición número 77 de los Premios Emmy se celebra este mes de septiembre y ya hay lista de nominados así como transmisión en vivo. Los detalles.
Hace unos días se dieron a conocer los nominados para la 77ª edición de los Premios Primetime Emmy, que celebran lo mejor de la televisión estadounidense. Las series The Studio, Severance y Adolescencia se encuentran entre las más nominadas, destacándose en las principales categorías.
Desde 1949, la Academia de Televisión de Estados Unidos organiza estos premios para reconocer a las producciones, actores, directores y bandas sonoras más destacadas del año.
En la ceremonia del año pasado fue memorable por varios triunfos. Hacks se llevó el galardón a la Mejor Serie de Comedia, junto con otros premios a la Mejor Actriz de Comedia (Jean Smart) y Mejor Guion para una Serie de Comedia. Por su parte, Shogun fue reconocida como la Mejor Serie Dramática, llevándose un total de 18 premios. Baby Reindeer ganó en la categoría de Mejor Miniserie, además de otros cinco galardones.
Un hito notable fue el de The Bear, que, aunque no ganó la categoría principal de comedia, estableció un nuevo récord con 11 victorias en una sola temporada, superando su propia marca de 10 premios del año anterior.
Cuándo son y cómo ver en vivo los Emmy 2025
Fecha de los premios: 14 de septiembre
Dónde verlos en vivo: HBO Max y TNT
La temporada de premios de HBO Max y TNT reúnen a la audiencia en torno a uno de los momentos culturales más relevantes del año. La ceremonia se transmitirá en vivo el 14 de septiembre desde el Peacock Theatre de Los Ángeles por HBO Max y TNT, con una completa cobertura especial en el pre-show Punto de Encuentro conducido por Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún. El comediante Nate Bargatze será el anfitrión de la noche. HBO Max lidera las nominaciones de la 77ª Entrega de los Premios Emmy con 142 nominaciones, marcando un récord histórico y la 22ª vez que encabeza la lista. Entre los títulos más destacados están The White Lotus, El Pingüino, The Last of Us, Hacks y The Pitt.
