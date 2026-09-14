Premios Emmy 2026: los mejores looks de la alfombra roja
La nueva edición de los Emmy 2026 acaba de comenzar con la apertura de la alfombra roja donde ya pasaron varias de las celebridades. No te pierdas los mejores looks.
Un nueva edición de los Premios Emmy 2026 acaba de comenzar con la apertura de su alfombra roja en el reconocido Peacock Theater de Los Ángeles donde varias celebridades serán reconocidas por su trabajo en televisión en el último año. Entre las series más nominadas se encuentran The Pitt, Hacks y DTF ST. Louis. Y, si bien la transmisión está prevista para comenzar a las 20hs en HBO Max y TNT, recientemente se empezaron a conocer los looks de la alfombra roja.
Entre las celebridades que ya desfilaron por la alfombra frente a las cámaras se encuentran Noah Wyle, Adam Brody, Thomas Doherty y Mariska Hargitay quien oficiará de host en esta nueva edición.
Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Emmy 2026:
Thomas Doherty y Nicole Brydon Bloom:
Steve Carell:
Zendaya:
Mariska Hargitay, la host de los Emmys:
Adam Brody:
Jason Segal:
Noah Wyle con su esposa:
Lisa Kudrow:
Kristen Bell:
Isa Briones:
Selena Gómez:
Premios Emmys 2026: ¿a qué hora empieza la ceremonia en Latinoamérica?
El inicio de la entrega de premios variará según la franja horaria de cada país:
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México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 6:00 p. m.
Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7:00 p. m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay: 8:00 p. m.
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil (Brasilia): 9:00 p. m.
España: 2:00 a. m. del martes 15 de septiembre.
Estados Unidos: 5:00 p. m. (costa del Pacífico) / 8:00 p. m. (costa del Este).
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