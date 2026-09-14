Premios Emmy 2026: los mejores looks de la alfombra roja

Un nueva edición de los Premios Emmy 2026 acaba de comenzar con la apertura de su alfombra roja en el reconocido Peacock Theater de Los Ángeles donde varias celebridades serán reconocidas por su trabajo en televisión en el último año. Entre las series más nominadas se encuentran The Pitt, Hacks y DTF ST. Louis. Y, si bien la transmisión está prevista para comenzar a las 20hs en HBO Max y TNT, recientemente se empezaron a conocer los looks de la alfombra roja.