Camila Morrone habló de Argentina en los Premios Emmy y se volvió viral

Camila Morrone llegó a los Premios Emmy 2024, los cuales se celebraron ayer 15 de enero por la noche y brilló en la red carpet. La actriz, que fue nominada por "Daisy Jones & the Six" (Prime Video), brindó una entrevista a Axel Kuschevatzky cuando ingresó a la premiación y habló de sus raíces. En especial cuando el periodista le recordó que "técnicamente" no es argentina.