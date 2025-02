Premios Grammy 2025: el homenaje que tendría Liam Payne

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/updatingljp/status/1886081148398284826&partner=&hide_thread=false Liam Payne set to get 'special tribute' at this year's Grammy Awards, confirms Ben Winston. pic.twitter.com/c9stG321ki — Remembering Liam Payne (@updatingljp) February 2, 2025

Según el usuario "Remembering Liam Payne" en X, fue Ben Winston - productor - y gran amigo de Payne, se le hará al intérprete un "tributo especial" durante la gala de celebración musical. Eso sí, por el momento, no se habló de cómo será el mismo y, tampoco, de qué forma será llevado a cabo. Es por esto que se sospecha que los ex One Direction: Zayn, Louis, Niall y Harry harán una aparición sorpresa para cantar alguna canción juntos para su amigo.

Lo cierto es que en las últimas semanas, tras el fallecimiento de Payne se pudo ver a los ex integrantes de la banda juntos nuevamente en distintas ocasiones. Aunque, más allá de la emoción de los fanáticos por un posible reencuentro, los ex One Direction no revelaron detalles al respecto ni tampoco confirmaron o desmintieron esta noticia.