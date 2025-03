Premios Oscar 2025: así llegaba Timothée Chalamet a la alfombra roja, en busca de hacer historia

Tal es así que, por eso, una vez que se conoció su nominación a "mejor actor protagónico", no solamente fue uno de los favoritos del público, sino que Timothée Chalamet también hizo historia. Esto es porque el actor no solamente se convirtió en el segundo actor más joven nominado por segunda vez a esta categoría (previamente había sido nominado por "Call me by your name"), sino porque si gana, vuelve a pasar a la historia. Por ahora, quien mantiene el primer puesto es el artista James Dean.