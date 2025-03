Premios Oscar 2025: dónde ver la ceremonia y a qué hora

Como suele ocurrir en cada edición de este importante evento, los organizadores convocaron a reconocidas figuras para presentar a los ganadores de cada terna como Harrison Ford, Gal Gadot, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Oprah Winfrey, Emma Stone y Zoe Saldaña.

Además, la Academia optó por hacer algunos cambios y no se presentarán los temas nominados a Mejor Canción Original sino que contará con la presencia de artistas como Ariana Grande, Cynthia Erivo, Lisa, Doja Cat, RAYE y Queen Latifah.

Tomorrow. 97th Oscars. Who will win?



Watch the #Oscars LIVE on Sunday, March 2nd, at 7e/4p on ABC and Hulu.

A qué hora y cómo ver la entrega de los Premios Oscar 2025

La alfombra roja con la llegada de las celebridades al Dolby de los Ángeles quedará registrada por E! News desde las 4 p.m. ET/1 p.m. PT.

Asimismo, la ceremonia será televisada a partir de las 21 horas de Argentina mediante TNT o en la plataforma de streaming Max.

Premios Oscar: las tres personalidades que rechazaron una estatuilla de la Academia

Este 2 de marzo se celebran los Premios Oscar 2025. Esta edición se convertirá en la nonagésima séptima entrega de los premios más importantes del cine que son entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Una vez más el Dolby Theatre de Los Ángeles se vestirá de gala para recibir a las estrellas más importantes de la industria, quienes podrían llevarse uno de estos premios. Es que, lo cierto es que hay algo fundamental para cualquier actor no sólo de Hollywood, sino del mundo: los Oscars son el reconocimiento más importante y cualquier artista siempre, en algún momento u otro, busca recibir una estatuilla en cualquiera de las ternas.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los Premios Oscar ya cuentan con 96 años de trayectoria, a lo largo de la historia varios artistas se mostraron en contra de la Academia. Por alguna razón u otra, hay una lista de actores que rechazaron recibir la estatuilla más allá de la importancia y la connotación histórica que tienen.

Los artistas que rechazaron los Premios Oscar

Dudley Nichols

Quizás algo que le ha sucedido a Dudley Nichols fue más una cuestión de ego que de otra cosa. El guionista, escritor y director estadounidense rechazó a la Academia debido a una disputa.

Lo cierto es que él fue reconocido con cuatro nominaciones y obtuvo una victoria en 1936 por el drama "The Informer", dirigida por John Ford. Estaba nominado en la terna mejor guion original, en la cual ganó, pero teniendo en cuenta que estaba en el sindicato Screen Writers Guild (Sindicato de Escritores de Hollywood) y hasta llegó a presidirlo, decidió rechazar su estatuilla de Oscar por sus enfrentamientos constantes.

George C. Scott

El 1971 el actor había sido nominado a la terna mejor actor por el film "Patton". Sin embargo, lo cierto es que él ya había dejado en claro algo: si ganaba no recibiría el premio porque creía que cada actuación dramática era totalmente única y la comparación era tediosa e inútil. Es más, era tal su enojo que, cuando recibió la nominación, envió a la Academia una carta en la que definió a la gala como "un desfile de carne de dos horas, una exhibición pública con suspenso artificial con razones meramente económicas".

Es por eso que pidió, sin tapujo, que su nombre no figure entre las estrellas de la terna. Aún así, aclaró: "Mi solicitud no tiene la intención de denigrar a mis colegas. Además, por peculiar que parezca, no pretendo ofender a la Academia. Simplemente, no deseo estar involucrado”.

Marlon Brando

Siempre desafiante sabiendo quién era y que su nombre pisaba fuerte, Marlon Brando tomó como ejemplo el caso de Scott. Lo cierto es que un año después de él, siguió sus pasos a pesar de ser considerado una de las figuras más importantes de Hollywood. Él, para esta ocasión, estaba nominado como mejor actor por su interpretación de Vito Corleone en "El Padrino" y era sabido ya que iba a ganar, pero decidió no asistir a la ceremonia.

Eso sí, antes de esto, si hay algo que marcó un historial de Marlon Brando es que hizo lo mismo en el 55. La realidad es que el actor estaba nominado a la misma terna que "El Padrino", pero por la película "La ley del Silencio". Sin embargo, no asistió a la ceremonia y rechazó la estatuilla, aunque envió a Sacheen Littlefeather a recibir el premio con un discurso de ocho hojas que él mismo había escrito.

“Esta noche represento a Marlon Brando. Me pidió que les diga en un discurso muy largo, que no puedo compartir con ustedes por falta de tiempo, que lamentablemente no puede aceptar este premio tan generoso. Y las razones de esto son el trato que hoy en día reciben los indios americanos en la industria cinematográfica y en la televisión (...) Ruego en este momento que no me haya entrometido en esta velada y que en el futuro, nuestros corazones y nuestros entendimientos se encuentren con amor y generosidad”, expresó entre aplausos, pero también abucheos.