Premios Oscar 2025: la cantidad de veces que la Academia suspendió la premiación

Tal es así que, hasta que no se estabilizó la situación de los incendios en Los Ángeles, la celebración de la ceremonia de los Premios Oscar estaba en duda. No obstante, ya es oficial que se llevarán a cabo el próximo 2 de marzo y que, otro año más, la Academia no sufre cancelaciones a pesar de que sí las ha tenido a lo largo de la historia. Esto es porque, desde su creación, hace 96 años, los Premios más importantes del cine se vieron afectados por distintas circunstancias que excedían a la institución, pero que afectaban a Estados Unidos. Por lo que, por una cuestión de respeto, siempre en esos momentos decidían suspenderlos o posponerlos.