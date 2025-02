Premios Oscar 2025: las películas y actores olvidados por la Academia

Quizás el tinte político que, actualmente, atraviesa Hollywood fue un gran favorecedor para este film, pero de ahí a considerarla "la película del año" ya es demasiado. Es una burla a la industria que, a pesar de que no tuvo grandes estrenos en el 2024, algo que seguramente nos haga coincidir a todos, lo cierto es que tampoco era necesario poner a "Emilia Pérez" como protagonista de un premio que, a pesar del desacuerdo colectivo, seguro lo gane. Y, lo cierto es que teniendo en cuenta esto, todavía me afecta la forma en la que la política atravesó tanto a los Premios más importantes del cine porque si se trata de una muestra de desprecio al regreso de Donald Trump al gobierno, simplemente todo termina siendo un chiste de mal gusto.

Las películas olvidadas en los Premios Oscar 2025

Es que, con el foco que se le puso a "Emilia Pérez", la Academia dejó algunas grandes producciones en el camino y, sin dudas, no puedo evitar mencionarlas, empezando por "Gladiador II".

- Gladiador II:

Quizás muchos no estén de acuerdo conmigo y, sinceramente, lo entiendo. La primera película de Gladiador dejó una vara muy alta y, para muchos, su secuela no cumplió con las expectativas. Sin embargo, a pesar de que a mi me encantó, también entiendo que no es una película que podría haber llegado a "mejor película", pero ¿una sola nominación? Eso sí que es demasiado poco. Agradezco que, al menos, la Academia haya tenido en cuenta el "mejor diseño de vestuario", en especial porque se trata de una historia que sin su vestimenta no es nada. Pero, ¿y los efectos visuales? ¿la música? ¿el guión? ¿la dirección? Sinceramente no entiendo cómo todo eso pasó desapercibido para la Academia, en especial con una película que está bajo el mando de Ridley Scott.

Pero ojo, cuando se trató de tener en cuenta al director por "Napoleón", una película que fue una decepción total, la Academia ni siquiera lo llegó a dudar. No obstante, cuando hay una historia que se aleja de sus fuerzas políticas o de tramas reales, sin dudas Hollywood no la tiene en cuenta más que para una sola nominación.

- Challengers:

Definitivamente uno de los grandes errores de la Academia será siempre no haber tenido en cuenta a "Challengers". La película protagonizada por Zendaya, Mike Faist y Josh O´Connor fue completamente despreciada por los Premios Oscar. Y, antes de que me digan algo como "no es una película de Oscar", ¡está bien!, lo entiendo. Pero nunca hice referencia a la terna de "mejor película" porque si hay algo que tiene la Academia es que cuenta con 23 categorías y una de ellas es "mejor banda sonora".

Lo cierto es que apenas se conocieron las nominaciones de los Premios, muchos fanáticos notaron el desprecio de la Academia hacia este detalle que no pasó desapercibido en "Challengers". Trent Reznor y Atticus Ross, los dueños de la banda sonora de la película, han hecho algo sublime a nivel auditivo. Su música es entusiasta y está lista para aparecer en el momento justo de la cinta, dándole un espacio creativo diferente. Pero, claro, "Emilia Pérez" tuvo prioridad. En tanto, el fundador de Nine Inch Nails y su cocompositor tampoco quedaron en el apartado de mejor canción original por “Compress/Repress”, donde la película falsamente mexicana también ganó una nominación.

Las actrices olvidadas en los Premios Oscar 2025

Por otro lado, más allá de las películas, si hay algo que también tienen en contra los Oscar 2025 son la falta de actores que realmente merecían un premio. Algo que, sin dudas, volvió a generar mucho enojo.

- Angelina Jolie

Pocas veces sus producciones me parecen dignas de un Oscar, pero verla actuar en "María", película de Pablo Larraín en la que interpretó a la cantante de ópera María Callas es sublime. Allí demostró que su trabajo va mucho más allá, que su talento es atrapante y que, con una sola historia, puede emocionar, puede divertir y hasta deslumbrar. Pero, claro, para la Academia no fue suficiente para llegar a "mejor actriz".

- Margaret Qualley

Todavía no entiendo cómo el papel de Margaret Qualley en "The Substance" no fue tenido en cuenta para "mejor actriz de reparto". Claro que agradezco que, al menos, Demi Moore haya tenido su nominación merecida. Pero, ¿qué? ¿Para la Academia era mucho darle más de cinco nominaciones a esta película?.

Sinceramente Qualley es, actualmente, la más talentosa nepobaby de la generación de nepobabies de Hollywood, un torrente de expresividad, sensualidad y carisma que hizo florecer la energía de la película y poblar, con su presencia, internet y las redes sociales de continuos memes de la cinta. Pero, para la Academia, no fue suficiente, claro está.

Y así, definitivamente, confirmo que la política, el show y hasta la desesperación por el rating han atravesado unos premios que hace 96 años empezaron como una fiesta cinematográfica. Pero, la realidad es que hoy por hoy, no son más que un negocio que termina sin satisfacer al público.