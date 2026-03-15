Premios Oscar 2026: ¿Brasil puede igualar a Argentina en Hollywood?
Este año, "El agente Secreto", la película brasilera puede hacer historia en Hollywood llegando a igualar a Argentina. Los detalles históricos de cada cine.
La nominación de "El agente secreto" en los Oscar 2026 generó un terremoto de orgullo en Brasil. No es para menos: la película no solo compite en la terna de Mejor Película Internacional, sino que logró la esquiva nominación a Mejor Película, un hito que en la historia de la región solo han acariciado un puñado de producciones.
Pero más allá del prestigio, surge la pregunta inevitable en términos de competencia regional: si Brasil gana, ¿iguala el récord de Argentina?
Para entender la magnitud del desafío brasileño, hay que mirar los números. Argentina es, indiscutiblemente, el país más exitoso de Latinoamérica en la categoría internacional. Con dos estatuillas doradas en su haber (La historia oficial en 1986 y El secreto de sus ojos en 2010) y un total de ocho nominaciones en solo esta terna, pero 17 en total, el cine argentino supo descifrar el código de la Academia como ningún otro en la región.
Brasil, por su parte, tiene una historia de "amor y odio" con el Oscar. Si bien tuvo joyas nominadas como O Quatrilho (1996), O Que É Isso, Companheiro? (1998) y la inolvidable Central do Brasil (1999), la inmensa calidad de Brasil nunca ha ganado el Oscar a Mejor Película Internacional.
Entonces, en números, ¿qué pasa si gana Brasil?
Si en la noche del 15 de marzo Wagner Moura y su equipo suben al escenario para recoger el premio a Mejor Película Internacional:
- Brasil obtendría su primera estatuilla: Cortaría una racha de décadas de sequía y "justicia poética" para un cine que siempre estuvo cerca pero nunca lo logró.
- No igualaría a Argentina: Con un solo Oscar, Brasil quedaría por debajo de los dos que ostenta la Argentina. Igualaría, eso sí, a Chile (que tiene una estatuilla por Una mujer fantástica).
- El desempate por nominaciones: Aunque ganara, Argentina seguiría teniendo el liderazgo histórico por cantidad de películas que llegaron a la gala final.
Donde Brasil sí podría dar un golpe de autoridad único es en la categoría reina. Argentina estuvo cerca de la gloria máxima con nominaciones de sus actores o guiones, pero nunca tuvo una producción nominada simultáneamente a Mejor Película y Mejor Película Internacional en el mismo año con la fuerza que hoy tiene El agente secreto, así como Wagner Moura a la hora de estar nominado a mejor actor.
Si Brasil llegara a dar la sorpresa y ganar en la categoría de Mejor Película (la principal), superaría cualitativamente cualquier logro previo de la región, ya que ese premio es el reconocimiento máximo de la industria global, por encima de la terna internacional.
Más allá de la rivalidad futbolera trasladada al cine, una victoria de Brasil sería un triunfo para toda Latinoamérica. En un año donde las reglas de la Academia cambiaron para ser más justas con el cine internacional, que Brasil logre finalmente su primer Oscar sería el cierre de un ciclo y la apertura de una nueva era de dominio sudamericano en Hollywood. Argentina sigue siendo el "Rey de Copas" del cine, pero Brasil nunca ha estado tan cerca de arrebatarle el protagonismo.
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