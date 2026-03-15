Premios Oscar 2026: ¿Brasil puede igualar a Argentina en Hollywood?

Brasil obtendría su primera estatuilla: Cortaría una racha de décadas de sequía y "justicia poética" para un cine que siempre estuvo cerca pero nunca lo logró.

Cortaría una racha de décadas de sequía y "justicia poética" para un cine que siempre estuvo cerca pero nunca lo logró. No igualaría a Argentina: Con un solo Oscar, Brasil quedaría por debajo de los dos que ostenta la Argentina. Igualaría, eso sí, a Chile (que tiene una estatuilla por Una mujer fantástica).

Con un solo Oscar, Brasil quedaría por debajo de los dos que ostenta la Argentina. Igualaría, eso sí, a (que tiene una estatuilla por Una mujer fantástica). El desempate por nominaciones: Aunque ganara, Argentina seguiría teniendo el liderazgo histórico por cantidad de películas que llegaron a la gala final.

Donde Brasil sí podría dar un golpe de autoridad único es en la categoría reina. Argentina estuvo cerca de la gloria máxima con nominaciones de sus actores o guiones, pero nunca tuvo una producción nominada simultáneamente a Mejor Película y Mejor Película Internacional en el mismo año con la fuerza que hoy tiene El agente secreto, así como Wagner Moura a la hora de estar nominado a mejor actor.

Si Brasil llegara a dar la sorpresa y ganar en la categoría de Mejor Película (la principal), superaría cualitativamente cualquier logro previo de la región, ya que ese premio es el reconocimiento máximo de la industria global, por encima de la terna internacional.

Más allá de la rivalidad futbolera trasladada al cine, una victoria de Brasil sería un triunfo para toda Latinoamérica. En un año donde las reglas de la Academia cambiaron para ser más justas con el cine internacional, que Brasil logre finalmente su primer Oscar sería el cierre de un ciclo y la apertura de una nueva era de dominio sudamericano en Hollywood. Argentina sigue siendo el "Rey de Copas" del cine, pero Brasil nunca ha estado tan cerca de arrebatarle el protagonismo.