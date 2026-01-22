Revés para el cine nacional: "Belén" se quedó afuera de los Premios Oscar 2026

The Secret Agent (Brasil): Una intensa historia de época sofisticado que ha devuelto al cine brasileño al centro del mapa global.

It was just an accident (Francia): Una comedia negra con un trasfondo social punzante, fiel al estilo disruptivo de la nueva ola francesa.

Sentimental Value (Noruega): El drama íntimo de Joachim Trier que ha conmovido a la crítica por su profundidad emocional y técnica.

Sirat (España): Una apuesta visualmente impactante que explora las raíces y la identidad con un lenguaje poético.

The voice of hind rajab (Túnez): Un relato testimonial y urgente que se posiciona como el gran documento político de esta edición.

La exclusión de "Belén" genera un debate necesario entre los especialistas. La película tenía chances reales de ser nominada debido a su potente narrativa, su impecable factura técnica y el respaldo que había obtenido en el circuito de festivales previos. Se consideraba que su historia —universal pero con raíces profundamente locales— tenía el peso necesario para resonar entre los votantes de la Academia. Sin embargo, en una categoría donde los espacios son tan limitados, la falta de una campaña de distribución más agresiva en suelo estadounidense o quizás la preferencia por relatos más cercanos al pulso político actual de otras regiones, terminaron dejándola en el camino de la "shortlist" sin poder dar el salto final.