Revés para el cine nacional: "Belén" se quedó afuera de los Premios Oscar 2026
La película de Dolores Fonzi perdió en la carrera a la gran gala de Hollywood. Conocé cuáles fueron las nominadas que la dejaron afuera.
Este jueves 22 de enero, el mundo del cine amaneció con los ojos puestos en el anuncio oficial de las nominaciones a los Premios Oscar 2026. Para la industria argentina, la jornada cargaba con una ilusión particular: la posibilidad de que "Belén", la obra elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representarnos, lograra meterse en la codiciada lista final de Mejor Película Internacional. Sin embargo, al pronunciarse los cinco títulos definitivos, el nombre de la producción nacional brilló por su ausencia, marcando un final abrupto para el sueño de una nueva estatuilla para nuestro país.
La competencia de este año se presentó como una de las más feroces de la última década, con una diversidad geográfica y temática que terminó desplazando a la propuesta argentina. La Academia de Hollywood finalmente se inclinó por un quinteto de producciones que dominaron la conversación en los festivales más importantes del mundo:
-
The Secret Agent (Brasil): Una intensa historia de época sofisticado que ha devuelto al cine brasileño al centro del mapa global.
It was just an accident (Francia): Una comedia negra con un trasfondo social punzante, fiel al estilo disruptivo de la nueva ola francesa.
Sentimental Value (Noruega): El drama íntimo de Joachim Trier que ha conmovido a la crítica por su profundidad emocional y técnica.
Sirat (España): Una apuesta visualmente impactante que explora las raíces y la identidad con un lenguaje poético.
The voice of hind rajab (Túnez): Un relato testimonial y urgente que se posiciona como el gran documento político de esta edición.
La exclusión de "Belén" genera un debate necesario entre los especialistas. La película tenía chances reales de ser nominada debido a su potente narrativa, su impecable factura técnica y el respaldo que había obtenido en el circuito de festivales previos. Se consideraba que su historia —universal pero con raíces profundamente locales— tenía el peso necesario para resonar entre los votantes de la Academia. Sin embargo, en una categoría donde los espacios son tan limitados, la falta de una campaña de distribución más agresiva en suelo estadounidense o quizás la preferencia por relatos más cercanos al pulso político actual de otras regiones, terminaron dejándola en el camino de la "shortlist" sin poder dar el salto final.
Con este panorama, la carrera por el Oscar internacional queda abierta y con favoritos muy claros. Tanto Brasil como Noruega se perfilan como los grandes candidatos a llevarse el premio. La producción brasileña, The Secret Agent, cuenta con el apoyo de la crítica por revivir el suspenso clásico con una mirada moderna, mientras que la noruega Sentimental Value posee ese corazón humano y esa maestría en la dirección que suele enamorar a los académicos. Aunque nos duele no ver a la Argentina en la lista, la calidad de las nominadas asegura una gala de altísimo nivel donde el cine del mundo demostrará que está más vivo que nunca y que no todo queda en Hollywood.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario