Preocupación por la salud de Shakira: fue internada y tuvo que suspender un show

A través de sus redes sociales, Shakira dio detalles de lo que le estaba ocurriendo y de los motivos que la llevaron a tomar esta drástica decisión.

“Lamento informarles que anoche (sábado) tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, señaló la popular cantante colombiana en un comunicado publicado en las últimas horas en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Además, contó que los médicos le comunicaron que “no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, por lo que dijo estar triste de no poder subir al escenario.

Shakira agregó que espera mejorar y ser dada de alta el lunes “para poder presentarles el espectáculo que he preparado para ustedes”. “Espero que me den de alta y poder estar disponible para el día de mañana. Mi equipo y promotores ya están trabajando en una nueva fecha”, precisa el final del escrito.

La artista tenía previsto presentarse con su gira "Las mujeres ya no lloran” este domingo y lunes en el Estadio Nacional en la capital peruana, luego de una ausencia de 14 años en la nación andina.

Ahora, los fanáticos deberán esperar a que el equipo de Shakira pueda reorganizar la agenda para encontrar una nueva fecha y cumplir con los compromisos pactados tiempo atrás.

Luego de sus presentaciones en tierra peruana tenía previsto seguir su gira por al menos tres ciudades de su natal Colombia, para luego continuar por Chile, Argentina y México, antes de dirigirse a Estados Unidos y Canadá.