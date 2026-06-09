Preocupación por Tamara Paganini: debió salir de Gran Hermano y ser atendida por médicos

En uno de los videos que se viralizaron durante la mañana de este lunes, fue Cinzia Francischiello quien aportó información sobre el estado de la participante. "Fue al hospital porque le estaba sangrando el oído", comentó.

Según trascendió, al detectar la situación, la producción decidió intervenir de inmediato y priorizar el bienestar de la concursante. Por ese motivo, Tamara fue trasladada a un centro médico para ser examinada por especialistas y recibir la atención correspondiente.

La información llevó tranquilidad entre los seguidores del reality, ya que descartó las versiones que hablaban de una posible salida definitiva de la competencia. Por el momento, todo indica que la decisión respondió exclusivamente a cuestiones médicas y a la necesidad de realizar controles para determinar el origen del problema.

Mientras tanto, dentro de la casa la preocupación por su estado continúa y los participantes aguardan novedades sobre su evolución, a la espera de saber cuándo podrá reincorporarse a la convivencia.