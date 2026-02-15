El atraco: el thriller policial polaco en Netflix que te mantiene en vilo hasta el último minuto

Para los amantes de los thrillers policiales intensos, El atraco se presenta como una opción ideal dentro de Netflix: una historia cruda, con actuaciones sólidas y un caso que mantiene el misterio hasta el último minuto.

Reparto de "El atraco"

Además de Olaf Lubaszenko en el papel principal, el elenco incluye a:

Jedrzej Hycnar (Kacper Surmiak)

Wiktoria Gorodeckja (Aleksandra Janicka)

Magdalena Boczarska (la fiscal)

Lukasz Szczepanowski (Bartek Sawczuk)

Stanislaw Linowski (Marek Nowak)

Nel Kaczmarek (Monika)

La dirección está a cargo de Michael Gazda, con guion de Dana Lukasinska y Bartosz Staszczyszyn, quienes construyen una historia que mezcla investigación criminal con drama psicológico.

Trailer de "El atraco"