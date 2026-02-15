MinutoUno

El atraco: el thriller policial polaco en Netflix que te mantiene en vilo hasta el último minuto

Un policía retirado debe resolver un sangriento robo a un banco para recuperar su honor. Una historia cruda de acción y suspenso que es tendencia.

El thriller oscuro en la que un policía debe resolver un caso

Con casi dos horas de duración, la película combina suspenso, acción y un trasfondo emocional marcado por la culpa y la redención. La historia gira en torno a un violento asalto bancario que deja varias víctimas fatales y una investigación contrarreloj que sacude a toda la comunidad.

El tráiler anticipa el tono sombrío de la película, con escenas del asalto, interrogatorios cargados de tensión y persecuciones que refuerzan el clima de urgencia. La música y la fotografía acompañan el relato con una estética fría que potencia el suspenso.

De qué trata "El atraco"

La trama sigue a Tadeusz Gadacz, un policía interpretado por Olaf Lubaszenko, que fue apartado de las fuerzas especiales. Sin embargo, recibe una oportunidad para volver al servicio con una condición clara: resolver un impactante robo a un banco en el que fueron asesinados tres empleados.

El caso, que conmociona a la opinión pública, exige resultados inmediatos. A medida que avanza la investigación, el protagonista deberá enfrentarse no solo a los responsables del crimen, sino también a sus propios fantasmas y errores del pasado.

La película construye un clima oscuro y realista, mostrando la crudeza del hecho y el desgaste emocional que implica perseguir a los culpables. Con giros inesperados y escenas de alta tensión, el film mantiene al espectador en vilo mientras intenta descifrar quién está detrás del atraco y cuáles fueron sus verdaderas motivaciones.

Para los amantes de los thrillers policiales intensos, El atraco se presenta como una opción ideal dentro de Netflix: una historia cruda, con actuaciones sólidas y un caso que mantiene el misterio hasta el último minuto.

Reparto de "El atraco"

Además de Olaf Lubaszenko en el papel principal, el elenco incluye a:

  • Jedrzej Hycnar (Kacper Surmiak)

  • Wiktoria Gorodeckja (Aleksandra Janicka)

  • Magdalena Boczarska (la fiscal)

  • Lukasz Szczepanowski (Bartek Sawczuk)

  • Stanislaw Linowski (Marek Nowak)

  • Nel Kaczmarek (Monika)

La dirección está a cargo de Michael Gazda, con guion de Dana Lukasinska y Bartosz Staszczyszyn, quienes construyen una historia que mezcla investigación criminal con drama psicológico.

Trailer de "El atraco"

